Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın

Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda yangın çıktı.

Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.