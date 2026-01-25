Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
25.01.2026 18:07
Son Güncelleme: 25.01.2026 19:43
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tabakası çevreye yayıldı.
Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Büyükçekmece'de, bir tarım şirketinin deposuna ait açık alanında palet ve plastik kasalarda yangın çıktı.
Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan tarım şirketine ait deponun açık alandaki palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Birçok ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye de yayılırken cadde trafiğe kapatıldı,
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın çevreden görülmesi ve vatandaşların yangını takip etmesi de yer aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.