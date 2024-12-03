Büyükçekmece’de feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen TIR üniversitelilere çarptı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, iki öğrenciyi ağır yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi’ndeki kız öğrenci yurdunun önünde yaşandı.



İddiaya göre yurtta kalan J.A. (17) ve E.Y. (19) trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi.



Bu sırada F.O. (29) yönetimindeki TIR, durmayarak kırmızı ışıkta geçti.