Büyükçekmece’de feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen TIR üniversitelilere çarptı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, üniversite öğrencisi iki kişiye çarptı. Kazada J.A. ile E.Y. isimli üniveriste öğrencileri yaralandı. Öğrencilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece’de feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen TIR üniversitelilere çarptı

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’un Büyükçekmece ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, iki öğrenciyi ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi’ndeki kız öğrenci yurdunun önünde yaşandı.

İddiaya göre yurtta kalan J.A. (17) ve E.Y. (19) trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada F.O. (29) yönetimindeki TIR, durmayarak kırmızı ışıkta geçti.

Büyükçekmece’de feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen TIR üniversitelilere çarptı - 1

Aracın dorse kısmı 2 genç kıza çarparak ağır yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekibine haber verdi.

Ağır yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı, durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan F.O. görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki KGYS kameralarının incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

TIR şoförünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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