Büyükçekmece'de feci kaza. Motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi
23.12.2025 13:47
İHA, AA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 17 yaşındaki iki genç, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.
17 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ CAN VERDİ
Motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.