Büyükçekmece'de ikinci seçim: Hakan Çebi belediye başkanvekilliğine seçildi
Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen başkanvekili CHP'li Ahmet Şahin'in de tutuklanması üzerine yeni başkanvekili CHP'nin adayı Hakan Çebi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda soruşturmada Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı.
Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bugün Belediye Meclis'inde seçim yapıldı.
Belediye başkanvekili üçüncü turda belli oldu.
20 oy ile CHP'nin adayı Hakan Çebi belediye başkanvekili seçildi.
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