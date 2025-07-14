Büyükçekmece'de ikinci seçim: Hakan Çebi belediye başkanvekilliğine seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda soruşturmada Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bugün Belediye Meclis'inde seçim yapıldı.



Belediye başkanvekili üçüncü turda belli oldu.



20 oy ile CHP'nin adayı Hakan Çebi belediye başkanvekili seçildi.