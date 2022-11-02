Büyükçekmece'de inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında 4 insana ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanda, 1900'lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralara da rastlandı.

Büyükçekmece'de inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

'un Büyükçekmece ilçesindeki bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında 4 ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında kazı çalışması yapan kepçe operatörü ve işçi, toprak altında insan kemiklerine rastladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 metre toprak altına gömülü vaziyette olan alanda kazı çalışmalarına başladı.

Büyükçekmece'de inşaat kazısında insan kemikleri bulundu - 1

Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda, 4 insana ait olduğu belirlenen kemiklerin yanı sıra 1900'lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralar bulundu.

Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanla ilgili polisin çalışması sürüyor.

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