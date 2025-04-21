Büyükçekmece'de kafede kavga: Sandalyeler havada uçuştu

İstanbul'da Büyükçekmece sahilindeki bir işletmede, gençler arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Kavga esnasında sandalyeler havada uçuştu.

Büyükçekmece'de kafede kavga: Sandalyeler havada uçuştu

İstanbul'da Büyükçekmece sahilindeki bir işletme önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

esnasında taraflar birbirlerine sandalye fırlattı.

Olay yerine polisin gelmesiyle kavganın son bulduğu öğrenildi.

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