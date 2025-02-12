Büyükçekmece’de kaza: D-100 yanyol trafiğe kapandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu yanyolda kontrolden çıkan pikap, karayolunda yan yattı. Kaza nedeniyle yolun Avcılar yönü trafiğe kapandı.

Büyükçekmece’de kaza: D-100 yanyol trafiğe kapandı


Büyükçekmece’de kontrolden çıkan pikap, D-100 Karayolu yanyolda yan yattı.

Kaza ilçeye bağlı Fatih Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Büyükçekmece’de kaza: D-100 yanyol trafiğe kapandı - 1

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği pikap, kontrolden çıkıp yan yattı.

Kaza nedeniyle Avcılar yönü trafiğe kapandı.

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