Büyükçekmece'de kaza yapan aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolsüz şerit değiştirip kaza yapan ticari minibüsün arkasında yazan, "Hiç affetmem sollarım" yazısı dikkat çekti.

Büyükçekmece'de kaza yapan aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

Kaza, dün akşam saatlerinde Çatalca Yolu Tepekent ışıklar mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ticari sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi.

Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"HİÇ AFFETMEM SOLLARIM"

Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolsüz şerit değiştirmesi ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı.

Kaza yapan aracın arkasındaki yazı ise dikkat çekti. Yazıda, "Çelik gibi kollarım, hiç affetmem sollarım" yazdığı görüldü.

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