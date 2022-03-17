Büyükçekmece'de kendisine hakaret eden babasını öldürdü

Büyükçekmece'de bir kişi, evde tartıştığı 58 yaşındaki babası Hasan Tan'ı kendisine hakaret ettiği iddiasıyla silahla vurarak öldürdü.

Haberler - DHA 17.03.2022 - 18:49

Büyükçekmece'de kendisine hakaret eden babasını öldürdü

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'de 37 yaşındaki Şaban Tan tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre; Şaban Tan, babası Hasan Tan ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada sırasında Şaban Tan, babasının kendisine hakaret ettiğini iddia ederek silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Şaban Tan, gelen polis ekiplerine teslim olurken sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba Hasan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Tan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

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