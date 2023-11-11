Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Elinde palayla yoldan geçenlere saldırdı

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi. Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı.