Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Büyükçekmece Gölü çevresinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, otluk alandan iç kısımlara doğru ilerledi.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.