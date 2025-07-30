Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, yoğun çabalarla söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanda soğutma çalışması yürütülüyor.

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