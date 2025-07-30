Büyükçekmece'de otluk alanda yangın: Ekipler bölgede
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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