Büyükçekmece'de otomobil iş yerine girdi

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkarak inşaat halindeki iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Ajansı 29.07.2020 - 14:04 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 14:05

Büyükçekmece'de otomobil iş yerine girdi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Yiğittürk Caddesi'nde seyreden yabancı uyruklu Hana Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, henüz faaliyete girmeyen ve içinde kimsenin bulunmadığı bir tatlıcıya girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken iş yerinde de hasar oluştu.

Öte yandan otomobilin dükkana girme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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