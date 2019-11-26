Büyükçekmece'de risk taşıyan 5 bina yıkıldı

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülürken, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından riskli yapıların yıkım ve yenileme çalışmalarına hız verildi.



Bu kapsamda Atatürk Mahallesi, Sedef Sokak'ta 5 blok ve 36 daireden oluşan riskli yapılar, belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.



Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında 2014 yılında yerinde yenileme çalışmalarının başlatıldığı ilçede, 5 yılda riskli olarak değerlendirilen 1200 binadaki 15 bin konutun yıkımı tamamlandı.