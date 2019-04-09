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İstanbul Büyükçekmece'de sahte seçmen operasyonu başlatıldı. Seçim öncesi 11 bin 186 kişinin adresinin taşındığı iddiası araştırılıyor.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yaptığı açıklamada Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini öne sürmüştü.

Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini iddia eden Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.

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