Son dakika haberi!

İstanbul Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor.



Emniyet kaynakları, herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti.

BÜYÜKÇEKMECE 2019 YEREL SEÇİM HARİTASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yaptığı açıklamada Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini öne sürmüştü.



Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini iddia eden Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği ilk haber ise, Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polisin bu sabah ''sahte seçmen'' operasyonu başlattığı yönündeydi.

İSTANBUL'DA 51 SANDIKTA YENİDEN SAYIM KARARI (PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?)