Büyükçekmece'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Olay, dün öğlen saatlerinde, Büyükçekmece'deki Kumburgaz sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 26 yaşındaki Diyar Yalçınkaya, kuzeniyle birlikte serinlemek için denize girdi. Kısa bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı fark edilen Yalçınkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınkaya, daha sonra özel bir hastanenin acil servisine sevk edildi. Tedavi altına alınan Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Diyar Yalçınkaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP İSTANBUL'A İŞ BULMAYA GELMİŞTİ



Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olan Diyar Yalçınkaya'nın iş bulmak için İstanbul'a geldiği ve bir markette kasiyer olarak çalıştığı öğrenildi. Muş'ta yaşayan ailesi ve akrabaları da Adli Tıp Kurumu önüne cenazeyi teslim almak için geldi. Yalçınkaya'nın cenazesinin Muş'ta toprağa verileceği öğrenildi. Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor.

