Büyükçekmece'de silahla vurulan kişi yaralandı

Ulus Mahallesi İğde 1. Sokak'ta yürüyen M.U'ya araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.



Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.