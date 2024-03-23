Büyükçekmece'de site yönetimi kavgası: Bir kişinin burnu kırıldı

"15-20 KİŞİ ÜZERİME ÇULLANARAK DARBETTİLER"



Burnu kırılan site sakini Mehmet D., "Site sakini olarak toplantı nedeniyle arkadaşlar ve komşularımızla toplandık. Eski yönetim olarak bahsedilen kişiler bize saldırmaya kalktı. Saldırma esnasında 15-20 kişi üzerime çullanarak darbettiler. Karakolluk olduk. Hala daha tehdit etme cüretinde bulunuyorlar. Sahte evraklarla insanları sömürmeye devam ediyorlar." dedi.



"KIRTASİYEDEN ALDIKLARI MAKBUZLARI İMZALAYIP İMZALAYIP AİDAT TOPLUYORLAR"



Hamit A. yönetimi taraftarı olan site sakini Naci Kaplan ise şöyle konuştu:

"Bir ay önce bir seçim oldu, seçimde Hamit bey ve ekibi kazandı. Diğer arkadaşlar biziz diyor burada yönetim. Hiçbir yetkileri de yok ve kırtasiyeden aldıkları makbuzları imzalayıp imzalayıp aidat topluyorlar, birkaç kişiden. Fakat burada banka ve diğer yetkili, temizlik şirketi olsun güvenlik olsun bütün defterler, karar defterleri burada. O gün kavgada da gelin bu olayı konuşalım, konuşup düzeltelim. Burada ayrımcılık olmasın. Bütün arkadaşlarını toplamışlar, birbirlerini şişirerek. Kimin vurduğu, kimin olduğu, kimin yaptığı da belirsiz. İki yönetim de orada birbirine vurmadı. Site sakinleri birbirlerine vurdular mı ne yaptılar belirsiz o da."



"GECE ARABAMI ÇİZMİŞLER"



Karşı tarafın site yönetiminde yer alan aynı zamanda site sakini Melek Uluaksoy, "Bu sitede yıllardır 10-15 yılı geçmiş ve bu site sakinler uzun zamandan beri haraca bağlanmış. Benim bu gece arabamı çizmişler biliyor musunuz benim arabamın dört tarafını çizmişler." ifadelerini kullandı.