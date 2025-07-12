Büyükçekmece'de tarlada yangın

İstanbul Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de tarlada yangın

Türkoba Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 400 dönümlük ekili ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

yerleşim alanlarına sirayet etmeden ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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