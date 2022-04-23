Büyükçekmece’de tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler

Saldırganlar aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken,



Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, başka bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada 2 kişi, aracında eşi ve çocuğu da bulunan sürücüyü öldüresiye dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

Sürücüyü dövdükten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Saldırıya uğrayan sürücü, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.



AYNI AKŞAM YAKALANDILAR



Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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