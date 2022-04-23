Büyükçekmece’de tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler

Büyükçekmece’de iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Kavga sonrası kaçan saldırganlar aynı gün yakalandı.

Haberler - DHA 23.04.2022 - 11:30

Büyükçekmece’de tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler

İlişkili Haberler

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

Saldırganlar aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken,

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, başka bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada 2 kişi, aracında eşi ve çocuğu da bulunan sürücüyü öldüresiye dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

Sürücüyü dövdükten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Saldırıya uğrayan sürücü, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. 

VİDEO: UKRAYNA’DA 3 ÇOCUKTAN 2’Sİ EVİNDEN UZAKTA

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...