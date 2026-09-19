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Büyükçekmece'de toprak kayması. 2 işçi göçük altında kaldı

19.09.2026 19:59

Büyükçekmece'de toprak kayması. 2 işçi göçük altında kaldı
Anadolu Ajansı

Büyükçekmece'de toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı

AA
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Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.

Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

 

Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.