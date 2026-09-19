Büyükçekmece'de toprak kayması. 2 işçi göçük altında kaldı
19.09.2026 19:59
Anadolu Ajansı
Büyükçekmece'de toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.
Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.