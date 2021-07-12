Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı duran Türk bayrağının bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.H'yi gözaltına aldı.



Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öte yandan, Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada sahildeki özel bir işletmenin girişindeki Türk bayrağının yırtılarak yere atıldığına yönelik alınan ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine gittikleri belirtildi.



Açıklamada yabancı uyruklu Z.H'nin gözaltına alındığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.