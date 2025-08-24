Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 218 kilogram metamfetamin maddesi ile 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

'da operasyonları sürüyor.

Son operasyon Büyükçekmece ilçesinde yapıldı.

Narkotik polisinin operasyonunda 218 kilogram metamfetamin maddesi ile 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancı uyruklu bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...