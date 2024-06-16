Büyükçekmece'de yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle sabah saatlerinde inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, 11 Haziran'da Kumburgaz bölgesi Kamiloba Mahallesi'nde plakasız, içerisinde maskeli 5 şüpheli bulunan bir aracı durdurmak istedi.



Kaçmaya başlayan şüphelilerin araçta bulunan inşaat malzemelerini polislere atması nedeniyle ekip aracı ve bazı sivil araçlar zarar gördü.



Kovalamacanın ardından şüpheliler Fatih Mahallesi E-5 kara yolunda yakalanırken, atılan malzemelerle hafif yaralanan 2 polis memuru hastaneye götürüldü.



Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada hırsızlık, sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlardan daha önce G.C'nin 40, S.A'nın 42, F.A'nın 59, S.A'nın 25, 18 yaşından küçük M.E'nin ise 17 kaydı olduğu tespit edildi.



Ayrıca, şüphelilerden F.A'nın 9, S.A'nın 2, M.E'nin 1 dosyadan adli makamlarca arandığı belirlendi.



Haklarında 44 bin 50 lira trafik cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 10 ayrı hırsızlık suçu ile mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçlarından tutuklandı.

