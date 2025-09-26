Büyükçekmece'de yolu kapatan kaza

D-100 Karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi.



Büyükçekmece istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü İsmail Hakkı T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon önce bariyerlere çarptı ardından devrilerek yola yan yattı.



SÜRÜCÜ SIKIŞTI



Sürücü şoför koltuğunda sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail Hakkı T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Yola dökülen toprak ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılacak.