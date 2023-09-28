Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu kazası

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 karayolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine geri doğru hareket etti.

Süratle ilerleyen kamyon, bariyerlere çarparak iki yolun arasındaki toprak alanda durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazayı, sürücü yara almadan atlatırken yolda trafik yoğunluğu oluştu.



Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonun hızla geri doğru gitmesi, bariyerlere çarptıktan sonra toprak alana çıkarak durabilmesi yer alıyor.