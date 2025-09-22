Büyükçekmece'deki rüşvet davası: Bir sanık tahliye edildi

İstanbul Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin davaya devam edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak dahil 23 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Tutuklu sanıklardan İnşaat Yüksek Mühendisi Serkan Kayasel tahliye edildi.

Yapı denetim şirketi sorumlusu Burak Aldanmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 15 Aralık'a erteledi.

İddianamede; Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği öne sürülüyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.