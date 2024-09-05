Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

İstanbul Büyükçekmece’de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında tahliye edilen Serkan Kayasel isimli sanık, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

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Büyükçekmece’de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin dava kapsamında tahliye edilen sanık, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak’ta tutuklanan ve olay tarihinde Büyükçekmece Belediyesi’nde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Serkan Kayasel, 8 Mayıs’ta tahliye edildi.

Tahliye edilmesinin ardından hakkında verilen adli kontrol tedbirlerine uymadığı tespit edilen Kayasel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Davanın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmasında, kimlik tespiti yapıldığı esnada tutuksuz sanık Kayasel’in duruşmaya geldiği tespit edildi.

Mahkeme başkanı, Kayasel’e, hakkındaki adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını belirtti. Bunun üzerine sanık Serkan Kayasel, polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması için duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti kararında, davaya konu taşınmazlar üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılabileceğini ve bu haliyle delillerin henüz toplanmamış olduğunun gözetildiğini kaydetti.

Sanığın üzerine atılı suçun niteliğini dikkate alan heyet, hakkında daha önce verilen tahliye kararı sonrasında öngörülen adli kontrol tedbirlerine uymadığından yakalama emri çıkartılan Kayasel’in kaçma şüphesinin devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından tutuklanan Kayasel, cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece’de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davaya bugün de devam edilecek.

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