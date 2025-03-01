Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.



Buna göre, KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alınırken, yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.



Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Elif Çomoğlu Ülgen, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı.

Ayrıca karar ile birlikte Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Hakan Çakıl getirildi.

Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açık bulunan İş Başmüfettişliği'ne İş Müfettişi Yasin Zengin atandı.