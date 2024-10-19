Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre; Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde, Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı. 

Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Çok Taraflı İlişkiler Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sierra Leone nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı

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