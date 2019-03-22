Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Franciscus’a bugün güven mektubunu sundu.

Katolik Kilesesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus, Büyükelçii Lütfullah Göktaş’ı bugün TSİ 12.15’te kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lütfullah Göktaş’ı Vatikan nezdine tam yetkili ve olağanüstü Büyükelçi atadığı güven mektubunun sunulması vesilesiyle gerçekleşen kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde cereyan etti.



Papa Franciscus, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Göktaş ile bir müddet sohbet etti.



Edinilen bilgiye göre yaklaşık 20 dakika süren baş başa sohbet sırasında Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Suriye’deki insanlık dramı, Kudüs’le ilgili son gelişmelere değinildi.



Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği sohbette, din ile terörün birbiriyle bağdaştırılamayacağı, terörün ve aşırılığın her türüyle ortak mücadelenin önemi, her iki tarafın karşılıklı saygı esasında ilişkileri geliştirmelerinin önyargıların kalkmasına da katkı sağlayacağı üzerinde duruldu.



Büyükelçi Göktaş, Papa Franciscus’un ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.



LÜTFULLAH GÖKTAŞ HAKKINDA



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmasının akabinde Roma'da Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından Papalık Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans yapan Büyükelçi Göktaş, dinler ve kültürler arası ilişkiler konusunda uzmanlığıyla tanınıyor.



Roma’da 2011 yılına kadar uzun süre gazetecilik yapmış olan Göktaş, 1998-2011 tarihleri arasında NTV’nin İtalya Temsilcisi olarak da çalıştı. Şubat 2011'de Başbakanlık Basın Danışmanı olarak atanmasının ardından Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanlığı; Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı olmasının akabinde de Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.



İtalya Devlet Nişanı alan Göktaş, çeviri çalışmaları ile de tanınıyor. Filistinli şair Mahmud Derviş’in şiirlerinden birer seçki niteliğindeki Ölümü Seviyorlar Benim (Armoni, İstanbul 1988), Biz Kaybettik Aşk Da Kazanmadı (Kitabevi, İstanbul 2008) adlı çevirilerinin yanı sıra, Necip Mahfuz’un Başkan’ın Öldürüldüğü Gün (Ağaç, İstanbul 1992), Salih El Kallab’ın Techirden İntifadaya: Ebu Cihad’ın Öyküsü (Belge, İstanbul 2007) adlı kitapları da Göktaş’ın Türkçe’ye kazandırdığı eserler arasında yer alıyor.