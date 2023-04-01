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Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, Kanada ve Kongo büyükelçileri merkeze alınırken, 4 büyükelçiliğe atama yapıldı.

Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarına göre, Kanada Büyükelçisi Kerim Uras ile Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit merkeze çekildi.

Kanada Büyükelçiliğine Togo Büyükelçisi Esra Demir, Kongo Büyükelçiliğine ise Hilmi Ege Türemen atandı. Kararnameyle ayrıca, Togo Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç, Endonezya Büyükelçiliğine ise Talip Küçükcan getirildi.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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