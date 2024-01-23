Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

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Cumhurbaşkanı , Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen’i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier’i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok’u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

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