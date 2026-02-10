Büyükelçilik aracına çarptı. Kaçmaya çalışırken JASAT tarafından yakalandı

Nevşehir Merkez Göreme Beldesi Müze Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Birleşik Krallık Büyükelçiliği'ne ait araca, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen başka bir araç çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından sürücü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını incelemeye aldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, kazaya karışan aracın Ürgüp ilçesi Kavaklı Önü Mahallesinde bulunduğu ve İ.B. isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ekiplerce ikametinde tespit edilen şüpheli ile yapılan görüşmede, kazayı kendisinin yaptığını, kaza sonrasında aracı E.S. isimli kişiye sattığını beyan etti.

Sürücü İ.B. hakkında idari işlem uygulanırken, düzenlenen tutanak ve belgelerin ilgili kuruma gönderildiği öğrenildi.