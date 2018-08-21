ABD'nin Ankara Büyükelçiği'ne silahlı saldırı düzenleyen iki zanlının ilk ifadeleri ortaya çıktı.
Zanlılar, alkol aldıklarını ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini söyledi.
Zanlıların, asayiş şube müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
PLAKA BELLİ OLMASIN DİYE GÜÇLÜ IŞIK
Öte yandan saldırıya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması için led ampulle aydınlatıldığı belirlendi.
Saldırganların kullandıkları bu yöntem nedeniyle aracın plakasının tespit edilmesi zaman aldı. Polis, yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu istihbarat şubesi ekiplerince tespit edildi.
Araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Güvenlik güçleri Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı. Çelikten'in sorgusunda, olayı Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, diğer zanlıyı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı.
İki isim de ilk sorgularında saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti.