Büyükelçiliklerde yeni dönem: Savunma sanayii ataşeleri geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya'da basın mensuplarına savunma sanayiisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Görgün, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, savunma sanayisinin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29'luk büyümeyle ülkede en çok gelişmenin ve ilerlemenin sağlandığı alan olduğunu bildirdi. "HER KITADA SAVUNMA ATAŞESİ" Savunma sanayisi sektörü için ateşe görevlendirileceğini belirten Görgün, bu çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 22 ülkeden savunma ataşesi faaliyetleri için onay geldiğini belirten Görgün, "İlk görevlendirmemiz dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dı. Azerbaycan'da şu anda bir savunma sanayisi müşavirimiz var. Pakistan'da bir müşavirimiz var. Stratejik gördüğümüz ülkelere ilana çıkacağız. Bunların süreçlerini tamamlayıp görevlendirmelerini yapacağız." dedi. Ataşelerin, Türk savunma sanayisi şirketleriyle yabancı ülkelerin kullanıcıları arasında bir köprü vazifesi göreceğini söyleyen Görgün, "Her kıtada var. İhracat yaptığımız ülkeler ve ihracat potansiyeli yüksek ülkelerde olacaklar." diye konuştu.

"2 YILDA 20 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"



Görgün, uluslararası alanda savunma sanayisi işbirliklerine, anlaşmalara ve fuarlara çok önem verdiklerini ve buna uygun planlamalar yaptıklarını anlattı.



Yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2 yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık, bu, büyük bir rakam. 2025'e çok hızlı başladık. İlk ay 1 milyar doların üzerinde yeni sözleşme imzaladık, aylık ortalamamız bu civarda olacak gibi görünüyor."



EN FAZLA TESLİMAT ABD VE NATO'YA



Görgün, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayisi alanında en çok ABD ve NATO ile en çok sözleşme imzaladığını aktararak, 3,7 milyar dolarla en çok teslimat yapılan bölgenin de ABD ve NATO olduğunu söyledi.



Savunma sanayisi alanında farklı bölgelerle gelişen işlerin, işbirliklerinin ve fırsatların olduğuna dikkati çeken Görgün, "Her bölgeyi önemsiyoruz. Her bölge için farklı alternatif çözümlerimiz olan paketlerimiz var. Geliştirdiğimiz bu geniş yelpazedeki ürün çeşitliliğiyle spesifik alanlarda farklı ürünleri muhatap olduğumuz ülkelere sunabiliyoruz. Savunma sanayisi ihracatında da şu anda dünyada Türkiye'nin aldığı payın her yıl arttığını görüyoruz, şu anda 11'inci ihracatçı ülke konumundayız. İlk 10'a girmek için tüm sektörler gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.