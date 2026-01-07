Büyükgümüş: Girdiğimiz her gönül yeni bir aşamayı temsil ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, NTV canlı yayınına katıldı.

Büyükgümüş, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündemdeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti teşkilatının her zaman yarın seçim varmış gibi çalışmaya devam ettiğini söyleyen Büyükgümüş, "Siyaseti, millete hizmetin bir aracı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Partinin üye sayısının 11 milyonu aşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Büyükgümüş, "Her girdiğimiz yeni bir gönül, bizim açımızdan daha da güçlendiğimiz bir aşamayı temsil ediyor." şeklinde konuştu.

AK Parti teşkilatının önümüzdeki günlerde üye ziyaretlerine başlayacağını anlatan Büyükgümüş, ramazan ayı boyunca bu sahadaki çalışmalarının süreceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAHAYA MI İNECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "İnşallah baharda Edirne'den başlayalım." diyerek sahaya inmeyi işaret ettiğine yönelik haberler de Büyükgümüş'e soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sahada olduğunu belirten Büyükgümüş, "Önümüzdeki çalışmalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri devam edecek. Her şehirde hayata geçirdiğimiz yeni hizmetler var. İnşallah yoğun bir programla bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." yanıtını verdi.

ABD'NİN VENEZUELA OPERASYONU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılıp tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Büyükgümüş, "Böyle bir icraat usulü norm haline gelirse kaotik bir durumla karşı karşıya gelme riski taşırız." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı önemsediklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye bir devlet projesi. Türkiye'nin önündeki tüm başlıkları detaylıca değerlendireceğimiz, açık ve şefaf bir kazanım elde edeceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.