Büyükşehirlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükşehirlerde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 96 mobil göç noktası aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.



Tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlere katılan ekipleri tebrik etti.