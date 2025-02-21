Büyükşehirlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 144 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükşehirlerde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 96 mobil göç noktası aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.
Tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlere katılan ekipleri tebrik etti.
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