AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yanlarına çalışırken diğer yandan da yerel yönetimlerde önemli bir değişiklik yapmayı hedefliyor.

Buna göre İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yetkisinin artırılması planlanıyor. Merkezin görev alanında olan bazı işlerin yerel yönetime geçeceği belirtiliyor.



ERDOĞAN'A SUNULACAK

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, geçen hafta belediye başkanları ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda yeni dönemde yerel yönetimlerin daha verimli çalışması için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Toplantıda ilçe belediyelerinin daha verimli çalışabilmesi için büyükşehirlerdeki bazı yetkilerin ilçelere devredilmesi yönündeki görüşler dile getirildi. Parti yönetiminde de bu konuda çalışma yapıldı. Belli bir aşamaya gelen çalışmayla ilgili ilerleyen günlerde sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim uzmanlarının da görüşleri alınacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtikten sonra yapılması düşünülen değişiklikler Meclis gündemine taşınacak.

EKİBİYLE GELİP EKİBİYLE GİDECEK



Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin de artırılacağı çalışma ile belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışma ile belediyelerin icraya yönelik gücünün artırılacağı belirtilirken, bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek. Merkezin görev alanında olan bazı işler, büyükşehir belediye başkanlıkları yerine ilçe belediyelerine devredilecek. Öncelikle ilçe belediyeler ve yeni kazanılan illerin mali kaynakları güçlendirilecek. Çalışma ile belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve görevden ayrılması sağlanacak.



DAHA FAZLA YETKİ

AK Parti kaynakları çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Yerel yönetimlerle ilgili çalışma önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Belediyelerin, yerel yönetimlerin daha güçlü olması önemli. İlçelerimizin de büyük şehirlerin de mutlaka güçlü olması, yetkileriyle birlikte kaynaklarının da artması ve halkımıza en yakın birimler olarak çok daha güçlü hale gelmesi lazım. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor."

