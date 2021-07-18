Büyükşen cinayeti: Kiralık katiller adresi karıştırdı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çiftiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Çiftin, kendilerine verilen adresi karıştıran kiralık katiller tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı.

18.07.2021 - 14:57

Büyükşen cinayeti: Kiralık katiller adresi karıştırdı

İlişkili Haberler

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme

Konya’nın Karatay ilçesinde yanlış eve giren kiralık katiller, Necla ve Metin Büyükşen çiftini öldürdü. Olay, 3 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı.

Kar maskeli kişi, kapısı açık olan eve girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Öldü gibi davranan, daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp kaçan genç kız, komşusunun yardımıyla jandarmaya gitti.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı.

Jandarma, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasındaki Esra T'nin, Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K'nin eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

Esra T. gencin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, bu nedenle aileye zarar vermek istediğini anlattı.

Şimdiki erkek arkadaşı Abdullah B. de 2 kiralık katil tuttu.

Ancak kiralık katiller, kendilerine verilen adresi karıştırıp yanlışlıkla Büyükşen çiftini öldürdü.

Abdullah B. ve Esra T. ile onlara yardım eden 2 kuzen tutuklandı.

Diğer 21 kişi serbest bırakıldı.

Kiralık katillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...