Büyüksu Deresi de kuraklıktan nasibini aldı
Bolu'da ekili alanların sulanmasında kullanılan Büyüksu Deresi'nin bazı bölümleri kurudu.
Bolu'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Büyüksu Deresi'ndeki su seviyesi, gün geçtikçe düşüyor.
Karacasu yolu üzerinden geçen ve ıslah çalışmalarıyla genişletilen bölümde dere yatağı büyük ölçüde otlarla kaplandı.
Çıkınlar Mahallesi'nden geçen bölümünün ise tamamen kuruduğu gözlendi.
Bolu'daki tarım arazilerinin ortasından geçen ve ekili alanların sulanmasında kullanılan Büyüksu Deresi'ndeki ciddi düşüş ve kirlilik göze çarptı.
