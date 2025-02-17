Buz tutan gölete düşen çocuk boğuldu!

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürüyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.



Davras Mahallesi'ndeki buz tutan gölete düşen İsmail Yaşar Ordu'yu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.



Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.