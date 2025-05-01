Buzağıyı arka koltukta veterinere götürdüler!
Sivas'ta bir kişi, hasta buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sivas'tan ilginç bir haber geldi.
Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler o anları, cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde; bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere götürüldüğü öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sivas
- Veteriner
- Buzağı