Buzağıyı arka koltukta veterinere götürdüler!

Sivas'tan ilginç bir haber geldi.

Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler o anları, cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde; bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere götürüldüğü öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.