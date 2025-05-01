Buzağıyı arka koltukta veterinere götürdüler!

Sivas'ta bir kişi, hasta buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Buzağıyı arka koltukta veterinere götürdüler!

'tan ilginç bir haber geldi.

Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler o anları, cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde; bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere götürüldüğü öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.

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