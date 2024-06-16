Buzdolabı kablosu yangın çıkardı

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Oğuz Sokak’taki bir apartmanın çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında bulunan buzdolabının elektrik kablosu aşırı ısınarak tutuştu ve yangına sebep oldu.

Çevredeki eşyalara sıçrayan yangın kısa sürede fark edildi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen hane sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasarla atlatıldı.