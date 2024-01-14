Buzdolabından ceset çıktı

Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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