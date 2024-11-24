Buzlanan yolda TIR devrildi, baba ve oğlu yaralandı

Kaza, Ankara Niğde otobanı Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki TIR yolun buzlu olması nedeni ile kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada TIR sürücüsü E.U. ve yanında bulunan oğlu olduğu öğrenilen A.U. (25) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U.’nun Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

