Buzlanma kazalara yol açtı: Nevşehir'de 1 işçi öldü, Kayseri'de 3'ü ağır 25 kişi yaralandı

Nevşehir'deki kaza Acıgöl ilçesi Kavak beldesi yakınlarında oldu. Patates deposuna işçi taşıyan minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, bir işçi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.



KAYSERİ'DE 3'Ü AĞIR 25 YARALI



Bir kaza haberi de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden geldi. Fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan minibüs 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.