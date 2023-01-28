Buzlanma kazalara yol açtı: Nevşehir'de 1 işçi öldü, Kayseri'de 3'ü ağır 25 kişi yaralandı

Yağmur ve buzlanma beraberinde kazalara neden oldu. Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı, 3'ü ağır 25 yaralı var.

Buzlanma kazalara yol açtı: Nevşehir'de 1 işçi öldü, Kayseri'de 3'ü ağır 25 kişi yaralandı

Nevşehir'deki kaza Acıgöl ilçesi Kavak beldesi yakınlarında oldu. Patates deposuna işçi taşıyan minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, bir işçi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'DE 3'Ü AĞIR 25 YARALI

Bir kaza haberi de 'nin Melikgazi ilçesinden geldi. Fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan minibüs 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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