ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi

Haberler - NTV Haber 09.11.2021 - 10:12
ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran’da ABD'den İstanbul'a geldi.
Keynes, havalimanında gözaltına alındı, ardından tutuklandı.
İtiraflarında, aslında adının Alparslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes adını aldığını söyledi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.
Alparslan Demir'in, soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi.
Sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak 3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı.